Coronavirus in Stormarn : SPD sagt die Verleihung des Olof-Palme-Friedenspreises ab

Die Sozialdemokraten im Kreis Stormarn haben entschieden, auf die für den 28. Februar geplante Veranstaltung zu verzichten.

Bad Oldesloe | Zum zweiten Mal in Folge sagt die SPD Stormarn die Verleihung des bekannten Olaf-Palme-Friedenspreises ab. Der Preis wird eigentlich seit 1987 jährlich an Vereine, Verbände und einzelne Menschen in Stormarn verliehen, die sich für ein friedliches Miteinander, internationale Verständigung und ein menschwürdiges Dasein für alle engagieren. Doch erneu...

