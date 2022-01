Versagen der Landespolitik : SPD Stormarn fordert Corona-Lollitests vom Land für Kleinkinder

Gerade im Krippen- und Elementarbereich sei es wichtig, dass das Land die entsprechenden Tests zur Verfügung stellt. Die schlechte Corona-Situation sei vom falschen Handeln der Jamaica-Koalition verursacht worden.

Bad Oldesloe | Seit dem Jahreswechsel schießen die Infektionszahlen und der Corona-Inzidenzwert auch in Stormarn in die Höhe. Dass Schleswig-Holstein nun auch bundesweit mit die höchsten Corona-Werte zu verzeichnen hat, liegt aus Sicht der SPD eindeutig am falschen Umgang der Jamaike-Regierung in Kiel mit der Corona-Krise. Es könne nicht sein, dass jetzt einfach ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.