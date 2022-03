Fußball-Verbandsliga Süd : SG Elmenhorst/Tremsbüttel besiegt in Unterzahl Borussia Möhnsen

In Unterzahl wurde es zwar ein Kraftakt, am Ende aber hatte die SG Elmenhorst/Tremsbüttel im Nachholspiel der Fußball-Verbandsliga Süd am Sonntag, 20. März, gegen Tabellenschlusslicht Borussia Möhnsen die Nase vorn.

Tremsbüttel | Im ersten Pflichtspiel nach mehr als drei Monaten Winterpause haben sich die Verbandsliga-Fußballer der SG Elmenhorst/Tremsbüttel einen 2:1 (2:0)-Sieg gegen Schlusslicht SV Borussia Möhnsen erkämpft. Dank des Heimerfolges verbesserte sich die von Marco Schier trainierte Spielgemeinschaft auf den vierten Tabellenplatz und kann bei nunmehr elf Punkten V...

