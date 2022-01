SEK stürmt Wohnung in Hamburg : 33-Jähriger bedroht Mann aus Glinde mit Schusswaffe

Brisanterer Polizeieinsatz am Montag, 3. Januar, in Glinde. Gegen 10.20 Uhr soll es in der Stadt im südlichen Schleswig-Holstein zu einer versuchten räuberischen Erpressung gekommen sein.

Glinde/Hamburg | Brisanterer Polizeieinsatz am Montag, 3. Januar, in Glinde. Nach einer versuchten räuberischen Erpressung in der Möllner Landstraße mit einer Schusswaffe ist es in der Folge zu einem Einsatz eines Spezialeinsatzkommando der Hamburger Polizei gekommen. Gegen 10.20 suchte laut Polizei ein 33-Jähriger aus der benachbarten Großstadt zusammen mit einer ...

