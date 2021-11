Retter kämpften um ihr Leben : Roller-Fahrerin in Geesthacht verstirbt in Klinik

Der am Unfall beteiligte Autofahrer erlitt einen Schock und kam in ein Krankenhaus.

Geesthacht | Eine Motorroller-Fahrerin (57) hat am Mittwochabend, 17. November, bei einem Verkehrsunfall auf der Berliner Straße in Geesthacht schwere Verletzungen erlitten. Informationen der Polizei zufolge hatte ein Opel-Astra-Fahrer (42) der Zweirad-Fahrerin gegen 18 Uhr die Vorfahrt genommen. Der Roller krachte dem Wagen daher mit voller Wucht in die Seite....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.