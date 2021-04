Abstiegskampf in der 3. Liga : Kein neuer Impuls: Rolf Landerl bleibt Coach des VfB Lübeck

VfB Lübecks Sportchef Rocco Leeser sieht trotz des drohenden Drittliga-Abstiegs keinen Grund für einen Trainerwechsel.

Lübeck | Das letzte Opfer war Markus Kauczinski, der nach vier Partien in Folge ohne Sieg vor Wochenfrist seinen Job als Trainer von Drittligist Dynamo Dresden verlor. Die Verantwortlichen sahen den Zweitliga-Aufstieg gefährdet und wollten einen neuen Impuls geben – wie so viele Klubs in der 3. Liga. Neun Trainerstühle neu besetzt Fast die Hälfte aller V...

