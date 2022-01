Einsatzteam vor Ort : Rohrbruch: Großhansdorf, Ahrensburg und Hoisdorf kurzfristig ohne Wasser

Laut Aussage des Großhansdorfer Bürgermeisters, Janhinnerk Voß, soll die Leitung heute im Laufe des Tages repariert werden.

Großhansdorf/Ahrensburg | Nach dem Bruch einer Hauptwasserleitung in der Straße Am Rümeland in Großhansdorf waren in der Nacht zu Sonntag, 9. Januar, mehrere Haushalte in Großhansdorf und Teile des Gewerbegebietes in Ahrensburg kurzfristig ohne Wasser. 500-Leitung gebrochen In der Nähe einer Station von Hamburg Wasser ist aus bisher unbekannter Ursache eine 500-Leitung g...

