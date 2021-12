Weltweit einmalig : Roboter im Labor der Asklepios-Klinik Bad Oldesloe im Einsatz

Zwei Roboter sollen im Labor der Asklepios-Klinik Bad Oldesloe dafür sorgen, dass das Labor am Wochenende und rund um die Uhr betrieben werden kann.

Bad Oldesloe | Die Zukunft hat in Bad Oldesloe begonnen: Zwei Roboter helfen ab sofort in der Asklepios-Klinik Bad Oldesloe aus und entlasten ihre menschlichen Kollegen. Damit soll auch dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden. Dabei handelt es sich um eine Weltpremiere. Denn in den Laboren der Klinik in der Kreisstadt sind ab sofort zwei autonom tätige Laborr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.