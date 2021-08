Havarie in Hamburg : Riverbus fährt sich in der Elbe vor Entenwerder fest

Kurz vorm Ziel kam es zur Havarie: Ein Amphibienfahrzeug der Firma HafenCity Riverbus ist in Entenwerder in der Elbe stecken geblieben.

Hamburg | Sie hatten nur noch eine Handbreit Wasser unterm Kiel, als es plötzlich weder vor noch zurück ging. Am Samstagabend hat sich ein Amphibienfahrzeug der Firma HafenCity Riverbus in der Elbe festgefahren. Damit die Passagiere ihre Fahrt trockenen Fußes beenden konnten, mussten sie mit einer kleinen Barkasse an Land gebracht werden. Verletzt wurde zum ...

