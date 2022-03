Flüchtlinge aus der Ukraine : Riemannhalle in Ratzeburg wird für Kriegsflüchtlinge hergerichtet

Im Kreis Herzogtum Lauenburg wird eine kurzfristige Aufnahmemöglichkeit für Flüchtlinge aus der Ukraine geschaffen. Die Riemannhalle ist für den Sport gesperrt und dient nun als Flüchtlingsunterkunft.

Ratzeburg | In Ratzeburg entsteht in der Riemannhalle eine temporäre Unterbringungsmöglichkeit für Flüchtlinge aus der Ukraine. Landrat Dr. Christoph Mager hat laut Informationen des Kreises Herzogtum Lauenburg die Stadt Ratzeburg um Hilfe bei der Einrichtung von kurzfristigen Aufnahmekapazitäten gebeten. Unterbringung in Riemannhalle für Flüchtlinge temporär ...

