Feuerwehreinsatz in Reinbek : Carport vor Wohnhaus in Flammen

Ein Motorrad, mehrere Fahrräder und gelagertes Brennholz ein Raub der Flammen – Menschen wurden nicht verletzt.

Reinbek | Vor einem Doppelhaus gerieten in der Nacht zum Donnerstag, 13. Mai, in Reinbek ein hölzernes Carport, ein Motorrad, mehrere Fahrräder und gelagerte Brennholz in Brand. Wohnhaus vor Feuer geschützt Kurz nach 2 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Reinbek in die Straße Am Krähenwald alarmiert. Bei deren Eintreffen brannte das Carport bereits in vol...

