Fünf Verletzte bei Unfall : Rettungswagen in Großhansdorf gerammt – Mann lebensgefährlich verletzt

Beim Abbiegen wurde ein Rettungswagen im Einsatz von einem Pkw gerammt. Insgesamt wurden fünf Personen – in einem Fall sogar lebensgefährlich – verletzt.

Großhansdorf | Bei einem Unfall mit einem beteiligten Rettungswagen sind in der Nacht zu Mittwoch (20. Oktober) in Großhansdorf fünf Menschen verletzt worden, bei einem der Unfallbeteiligten besteht Lebensgefahr. Nach ersten Erkenntnissen war ein Rettungswagen aus Ahrensburg gegen 2 Uhr zu einem Einsatz nach Großhansdorf unterwegs, als er beim Abbiegen in die Str...

