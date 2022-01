Feuerschein war Heckwarnleuchte : Brandeinsatz in Lauenburg hatte einen kuriosen Grund

Die Freiwillige Feuerwehr Lauenburg rückte zu einem Brandeinsatz aus, der keiner war. Der Auslöser des Alarms war kurios.

Lauenburg | Zu einem Brandeinsatz mit unerwartetem Ausgang wurden die Feuerwehrleute in Lauenburg in der Nacht zum Mittwoch, 19. Januar, alarmiert. An der Blumenstraße sollte es in einem Fachwerkhaus einen Zimmerbrand geben, hieß es in einem Notruf. Die Integrierte Regional-Leitstelle Süd in Bad Oldesloe alarmierte daraufhin gegen 22.40 Uhr die Wehr Lauenburg und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.