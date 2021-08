Einsatz im Beimoorwald : Rettungshundeteams und Drohne suchen Vermissten in Ahrensburg

Die Suche nach dem vermissten Ammersbeker, der am Donnerstag im Beimoorwald Ahrensburg verschwand, wird jetzt fortgesetzt.

Ahrensburg | Anton L. fuhr am Donnerstag, 19 August, aus seinem Wohnort Ammersbek in den Beimoorwald Ahrensburg und kam nicht mehr zurück nach Hause. Weiterlesen: Mann im Beimoorwald verschwunden Erste Suchaktionen nach dem 70-Jährigen wurden Ende der Woche ergebnislos abgebrochen. Doch jetzt, am Montag 23. August, haben mehrer Rettungshunde-Teams aus Storma...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.