Todendorf : Drehleiter und Rettungshubschrauber im Notfalleinsatz

Da das Treppenhaus zu eng war, musste die Feuerwehr zur Hilfe eilen.

Todendorf | Nach einem medizinischen Notfall wurde am Montagnachmittag,7.Juni, die Freiwillige Feuerwehr Großhansdorf zur Unterstützung des Rettungsdienstes mit der Drehleiter alarmiert. Hubschrauber bringt den Notarzt nach Todendorf In einem Wohnhaus an der Hauptstraße in Todendorf war ein Patient nach einer Erkrankung aus dem Obergeschoss zu retten. Ein e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.