Abbiege-Unfall in Ratzeburg : Senior (85) übersieht E-Bike: Radfahrerin (33) schwer verletzt

Parallel zur Zunahme von E-Bikes im Straßenverkehr steigt auch die Zahl der Unfälle. Nun hat in Ratzeburg ein älterer Herr beim Abbiegen mit seinem Auto eine Radfahrerin erfasst und schwer verletzt.

Ratzeburg | Für den Senior am Steuer war es ein Schock, für die Radfahrerin hätte dieses Unglück tödlich enden können: Am Freitag, 14. Januar 2022, ist es in Ratzeburg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 85-jähriger Ratzeburger gegen 9.50 Uhr mit seinem Fiat die Schmilauer Straße. An der Ampelkreuzung bog...

