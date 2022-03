8,7 Millionen Euro Projekt : Reinfelder Feuerwehr ist in die neue Feuerwache eingezogen

Die Feuerwehr Reinfeld ist in ihre neue Feuerwache am alten Standort umgezogen. Diese ist für fast 9 Millionen Euro gebaut worden. Die öffentliche Präsentation soll in Kürze erfolgen.

Reinfeld | Die Zeit der Interimslösung ist vorbei: Nach erfolgtem Umzug rückt die Freiwillige Feuerwehr Reinfeld ab sofort aus dem neuen Feuerwehrhaus an der Ahrensböker Straße aus. Der Standort der Übergangswache an der Mahlmannstraße am Bahnhof der Karpfenstadt ist nach knapp über zwei Jahren Geschichte. „Mit dem funktionalen Einzug haben wir final das Gebä...

