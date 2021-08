Reinbekerin zeigt ihre Bilder : Einzelausstellung – Schönes und Verstörendes im Schloss Bergedorf

„GeZeitenwechsel“ – Zeitenwechsel. Was kommt danach?“, fragt die Stormarner Künstlerin Claudia Koopmann aus Reinbek und zeigt dazu in einer Einzelausstellung im Schloss Bergedorf „magischen Realismus“.

Bergedorf/Reinbek | Nach dem langen Shutdown atmet explizit die Kunst- und Kulturszene wieder auf. Gefühlte Ewigkeiten ging nichts mehr. Jetzt geht endlich wieder was. Beispielsweise finden Lesungen, Konzerte oder Ausstellungen statt. Auch Künstlerin Claudia Koopmann, die in Reinbek lebt und in einem Bergedorfer Atelier arbeitet, freut sich, ihre Werke nun wieder präsent...

