Diebstahl vor Sparkassen-Filiale : Nach Ablenkungsmanöver in Reinbek Geld aus Handtasche gestohlen

Am helllichten Tag und auf die dreiste Tour: Ein Täterpärchen hat einer 87-jährigen Sparkassen-Kundin vor der Filiale das abgehobene Geld mit einem Trick abgenommen.

Reinbek | Diebstahl am Mittwochmittag, 5. Januar, vor einer Sparkassen-Filiale in Reinbek, Am Ladenzentrum: Nachdem eine Seniorin gegen 13 Uhr Geld abgehoben hat, wurde sie beim Verlassen der Bank von einer etwa 35-jährigen Frau angesprochen und mit Fragen nach Arztpraxen abgelenkt. Plötzlich war ein zweiter Täter da Die 87-Jährige ließ ihre Handtasche mi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.