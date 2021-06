Beherzte Aktion der Feuerwehr : Rehkitz in Trittau aus Pool gerettet

Das Kitz war alleine im trüben Wasser geschwommen, ohne sich befreien zu können. Die Feuerwehr musste gerufen werden.

Trittau | In einer beherzten Aktion haben Feuerwehrleute in Trittau am späten Freitagabend ein Rehkitz gerettet, das in den unbenutzten Pool eines Einfamilienhauses im Wald am Trittauerfeld gefallen war. Für die Trittauer Feuerwehrleute war dies bereit der dritte Einsatz an diesem Tag. Ein Anwohner hatte das kleine Reh entdeckt, als es hilflos im trüben Wass...

