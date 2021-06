Live im NDR-Fernsehen : Peter Skudza aus Rehhorst gewinnt in TV-Show „Bingo“ 7000 Euro

Vor einem Millionenpublikum hat Peter Skudza aus Rehhorst seine Chance genutzt: Bei der Live-TV-Show „Bingo“ am Sonntag im NDR-Fernsehen gewann der 63-Jährige 7000 Euro.

Rehhorst | Dieser TV-Ausflug hat sich für den Rehhorster Peter Skudza ausgezahlt: Bei der TV-Show „Bingo“ im NDR-Fernsehen am Sonntag, 13. Juni, ab 17 Uhr zeigte sich der 63-jährige Kandidat nervenstark bis zum Schluss und und freute sich am Ende über einen Gewinn in Höhe von 7000 Euro! Hotel, Proben, Showtime! Das Wochenende für Peter Skudza und seine Fra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.