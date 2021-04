Bad Oldesloe : Wildunfall mit Fahrradfahrer am Poggensee

Reh läuft Radler am Poggensee bei Bad Oldesloe ins Fahrrad. Der stürzt und trägt schwere Verletzungen davon.

Bad Oldesloe | Ein Wildunfall ereignete sich in den Abendstunden des Donnerstags, 15. April, am Poggensee in der Nähe von Bad Oldesloe. Gegen 21.30 Uhr war in dem Bereich ein Radfahrer unterwegs. Er radelte am Poggensee entlang Richtung Neufresenburg, als es passierte. Reh entfernt sich unerkannt vom Unfallort Ein Reh kam plötzlich aus dem Schilf und lief dem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.