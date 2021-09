2. Basketball-Regionalliga : TSV Bargteheide feiert Auftaktsieg ohne Coach Ghalamkarizadeh

Auch ohne ihren Coach Said Ghalamkarizadeh haben die Basketballer des TSV Bargteheide ihr erstes Saisonspiel in der 2. Basketball-Regionalliga Nord gewonnen. 69:64 setzten sich die Bees gegen die BG Hamburg-West durch.

Bargteheide | Boris Heimann hatte im Jahr 2014 den Wiederaufbau der Basketball-Abteilung des TSV Bargteheide vorangetrieben und die Stormarner als Spielertrainer von der Bezirksklasse bis in die 2. Regionalliga Nord geführt. 2019 übernahm Said Ghalamkarizadeh das Traineramt bei den Bees. Am Sonnabend kehrte Heimann auf die Trainerbank zurück – und führte die Storma...

