Einsatz in Bad Oldesloe : Zoll, Ausländerbehörde und Polizei zur Großkontrolle bei Amazon

Großeinsatz von Zoll, Polizei und Ausländerbehörde auf dem Gelände von Amazon in Bad Oldelsoe.

Bad Oldesloe | Großeinsatz am Dienstagmorgen, 17. August, auf dem Gelände des Amazon-Verteilzentrums in Bad Oldesloe, wo jeden Morgen Mitarbeiter von Subunternehmen mit Bussen vorgefahren werden. Dieses Mal wurden sie direkt von Zoll, Bundespolizei und Ausländerbehörde begrüßt. Der Verdacht: Es wird den Lagermitarbeitern kein Mindestlohn gezahlt oder es könnte so...

