Raub in Ammersbek : Frau reißt 77-Jährigen gewaltsam seine Uhr vom Handgelenk

Eine junge Frau, zwischen circa 16 und 22 Jahren, soll einem Senior auf offener Straße eine Uhr gestohlen haben. Die Kripo Ahrensburg hat nun die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Ammersbek | Eine junge unbekannte Frau spricht einen 77-jähriger Mann an, packt daraufhin den Senior am Arm und reißt ihm mit Gewalt seine getragene Armbanduhr vom Handgelenk. Dieser Vorfall soll sich am Samstag, 26. März, an der Kreuzung Langenkoppel/Georg-Sasse-Straße in Ammersbek ereignet haben. Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen un...

