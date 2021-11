Raub auf Tankstelle : Unbekannter Mann bedroht Kassiererin mit Waffe

Nach einem bewaffneten Raub auf die Star-Tankstelle in der Hamburger Straße in Delingsdorf sucht die Polizei nun Zeugen. Gegen 19.25 Uhr betrat der bislang unbekannte Mann den Verkaufsraum und bedrohte die Mitarbeiterin.

Delingsdorf | Mit einer Schusswaffe soll ein bislang unbekannter Mann in einer Tankstelle in der Hamburger Straße in Delingsdorf die 52-jährige Mitarbeiterin bedroht haben. Sein Ziel: Geld erbeuten. Das gelang ihm auch. Nun sucht die Polizei Zeugen. Räuber erbeutete eine geringe Menge Bargeld Der Räuber soll nach Angaben der Polizeidirektion Ratzeburg und der...

