Arbeiten an der B208 : Ratzeburger Straße in Bad Oldelsoe muss voll gesperrt werden

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein wird Instandsetzungsmaßnahmen durchführen.

Bad Oldesloe | Die B208 in Bad Oldesloe muss ein paar Schönheitsoperationen über sich ergehen lassen. Daher wird sie am 29. September im Bereich Ratzeburger Straße zwischen der Kreuzung Industriestraße/Lily-Braun Straße und dem Kreisverkehr Rethwischfeld voll gesperrt werden. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBVSH) teilte das am Donner...

