Rassismus-Debatte : „Blödsinn“: Einwohner wollen Ortsnamen Negernbötel behalten

Die Grüne Jugend Segeberg will Negernbötel umbenennen. Den Anwohnern passt das gar nicht, wie unser Autor Bastian Fröhlig herausgefunden hat. Er hat sich auf Stimmenfang im Ort begeben.

Negernbötel | Die Umbenennung ihres Dorfes Negernbötel ist Gesprächsthema zwischen zwei älteren Damen, die Sonnabendmittag am Gartenzaun klönen. „Da hat man sich ja wieder was ausgedacht. Was ein Blödsinn“, sagt eine der Damen. Sie ist über 80 Jahre alt, in Negernbötel geboren und aufgewachsen. „Der Ort hieß schon immer so und das hat nichts mit Rassismus zu tun...

