Rassekatzen ausgesetzt : Rassekatzen ausgesetzt: Hype um norwegische Waldkatzen in Reinbek

Die teuren Rassekatzen wurden seit Anfang 2022 in und um Reinbek ausgesetzt. Sie sind in der Tierherberge Einhorn untergebracht. Seitdem steht das Telefon bei Leiterin Karen Schönbrodt nicht mehr still.

Reinbek | Verschlafen blinzelt eine kleine norwegische Waldkatze mit blauen Augen dem Besuch entgegen. Wer schaut denn da in die Katzenstube im Tierheim Einhorn in Reinbek hinein? Die sechs Babykatzen ahnen nicht, dass das Interesse an ihnen groß ist. Ein regelrechter „Hype“ sei entstanden, wie Karen Schönbrodt, Leiterin der ehrenamtliche Einrichtung, sagt. ...

