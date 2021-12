Verfolgungsjagd auf A1 und A24 : Von Stau gestoppt: Lübecker schließt sich vor Polizei im Auto ein

Sie hatten ihn, aber irgendwie auch nicht. Nach einer Verfolgungsjagd über die A1 und die A24 hat sich ein Mann aus Lübeck in seinem Auto eingeschlossen. Die Polizisten mussten schließlich Gewalt anwenden

Hamburg | Die Szene erinnert an ein kleines Kind, das sich die Augen zuhält, weil es denkt: Wenn ich euch nicht sehe, seht ihr mich auch nicht. Nach einer Verfolgungsfahrt durch das südliche Schleswig-Holstein und Hamburg hat sich der Flüchtende vor der Polizei in seinem Auto eingeschlossen. Zuvor war der 28 Jahre alte Mann am Dienstag, 7. Dezember, auf der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.