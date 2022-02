Rad-Parkhaus für Pendler : „Radhaus“ am Bahnhof Bad Oldesloe kann kostenlos genutzt werden

So manche Oldesloer glaubten bis zuletzt daran, dass dieses Projekt niemals ganz fertig wird. Doch seit dem 2. Februar kann das „Radhaus“ am Bahnhof von Pendlern mit Fahrrad genutzt werden.

Bad Oldesloe | Was lange dauerte, ist nun tatsächlich fertiggestellt. Seit dem 2. Februar kann das Rad-Parkhaus für Pendler am Bahnhof Bad Oldesloe unter dem Motto „Park and bike“ genutzt werden. 2017 hatte man sich im Sinne von Klimaschutz und der Mobilitätswende für den Bau entschieden. Doch bereits seit 2011 waren die Ideen konkreter diskutiert worden. Kurzum:...

