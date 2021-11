Pendler-Service am Bahnhof : Radhaus Bad Oldesloe kann kostenlos genutzt werden

Zunächst war noch davon ausgegangen worden, dass für jeden Tag Miete von den Rad-Pendlern bezahlt werden muss.

Bad Oldesloe | Radfahrer zahlen, während Pkw-Besitzer auf dem „Park and ride“ am Bahnhof kostenlos parken? Kann man so die Mobilitätswende voranbringen? Ist das fair? Diese Diskussion sorgte seit Monaten für Unruhe in Bad Oldesloe. Denn das jahrelang politisch sehr kontrovers diskutierte und mittlerweile fertiggestellte Radhaus blieb zunächst für Nutzer nur noch ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.