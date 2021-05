Alleinunfall in Oststeinbek : Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

72-Jähriger aus Glinde trägt bei Fahrradsturz in der Möllner Landstraße in Oststeinbek schwere Verletzungen davon und wird umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Oststeinbek | Verunglückt ohne Fremdverschulden: Ein Radfahrer wurde am Mittwoch, 26. Mai, gegen 8.30 Uhr bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Die Unfallursache ist noch nicht geklärt Nach aktuellen Polizeiangaben stürzte der 72-jährige Pedelec-Fahrer in der Möllner Landstraße/Ecke Domhorster Allee in Oststeinbek. Der Glinder zog sich bei dem Sturz schw...

