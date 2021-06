Kreis Herzogtum Lauenburg : Radfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Der 30-jährige Rennradfahrer wurde nach dem Zusammenprall mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Güster | Ein Radfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall in Güster am Sonntag lebensgefährlich verletzt, teilte die Polizei Ratzeburg mit. Zusammenstoß mit Mitsubishi Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr gegen 11 Uhr ein 52-Jähriger aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg mit einem Mitsubishi die Hauptstraße in Richtung Hornbeker Straße. Zur selben Zeit war ...

