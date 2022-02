Quartett „Exprompt“ zu Gast : Virtuose Klangkunst aus Russland im Ammersbeker Pferdestall

Der Ammersbeker Kulturkreis präsentiert ein außergewöhnliches Quartett im Pferdestall: Es heißt „Exprompt“, kommt aus Russland und spielt kommenden Samstag.

Ammersbek | Frühes Kommen ist beim Konzertabend des russischen Quartetts „Exprompt“ am Samstag, 26. Februar, im Pferdestall (Dorfgemeinschaftshaus) angesagt. Denn wegen Corona gehen nur 50 Karten in den Verkauf. Und die gibt es ausschließlich an der Abendkasse. Mit der Maßnahme wolle der Ammersbeker Kulturkreis als Veranstalter das Sicherheitsgefühl erhöhen, e...

