Sohn (15) starb durch Bombe : Prozess gegen IS-Rückkehrerin aus Bad Oldesloe beginnt in Hamburg

Mit fast 40 Jahren geht eine Schleswig-Holsteinerin zum sogenannten Islamischen Staat nach Syrien. Jetzt muss sich die Frau einem Staatsschutzverfahren stellen. Im Prozess soll es auch um den Tod ihres Sohnes gehen.

Bad Oldesloe/Hamburg | Knapp vier Jahre nach dem Tod ihres Sohnes bei einem Bombenangriff in Syrien muss sich eine deutsche IS-Rückkehrerin vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht verantworten. Die 44-Jährige aus Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ist wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung in mehreren Fällen und Kriegsverbrechen angeklagt. Die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.