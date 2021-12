Veranstalter ziehen Notbremse : Riesiger Andrang bei privater Corona-Impfaktion im Kreis Stormarn

Kaum war die Aktion bekannt, waren auch schon alle Termine vergeben. Eine privat organisierte Impfaktion in Bargteheide, konnte sich vor Interessenten kaum retten.

Bargteheide | Der Wunsch sich impfen zu lassen, wird in Stormarn offensichtlich immer größer. Ein anschauliches Beispiel: ein aktueller, geradezu ängstlicher Anruf in der Redaktion des Stormarner Tageblatts. Auf keinen Fall solle die gerade erst verschickte Information über eine privat organisierte Impfaktion in Stormarn veröffentlicht werden, so der Anrufer, der z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.