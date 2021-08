Fußball-Oberliga : SVP-Kapitän Ellenberger: „Wir wissen, wie wir den PSV anpacken müssen“

„Ruhe bewahren, weiter Gas geben“, lautet die Devise von Patrick Ellenberger, der in der Fußball-Oberliga mit dem SV Preußen Reinfeld nach der Auftaktpleite beim VfB Lübeck II den ambitionierten PSV Neumünster empfängt.

Reinfeld | Mit einer empfindlichen 0:4 (0:2)-Schlappe beim VfB Lübeck II sind die Oberliga-Fußballer des SV Preußen Reinfeld in die neue Saison gestartet. Patrick Ellenberger (30), Kapitän der Karpfenstädter, erklärt im Interview, wie es zu dem Ergebnis kommen konnte und warum er sich im ersten Heimspiel am Sonntag, 29. August, um 15 Uhr am Bischofsteicher Weg g...

