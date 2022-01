Fußball-Oberliga Süd : Ordentlicher Auftritt des SV Preußen Reinfeld im Test gegen den SV Todesfelde

Zum Ende der ersten Trainingswoche in Vorbereitung auf den Re-Start in der Fußball-Oberliga Süd stellte sich der SV Preußen Reinfeld am Sonntag, 22. Januar 2022, dem sportlichen Vergleich mit Ligaprimus SV Todesfelde.

Bad Segeberg | Statt wie geplant gegen Inter Türkspor Kiel zu testen, absolvierte der SV Preußen Reinfeld am Sonntag, 23. Januar 2022, sein erstes Vorbereitungsspiel gegen den SV Todesfelde. Wie die Stormarner, waren auch die Todesfelder von einer kurzfristigen Absage des 1. FC Phönix Lübeck betroffen, sodass sich kurzfristig ein Vergleich der beiden Fußball-Oberlig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.