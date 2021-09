Fußball-Oberliga Süd : Preußen Reinfeld feiert im Kellerduell gegen Pansdorf ersten Sieg

Der SV Preußen Reinfeld musste im Kellerduell der Fußball-Oberliga Süd gegen den TSV Pansdorf lange zittern, bis in der Nachspielzeit ein Jokertor die Entscheidung brachte und der erste Saisonsieg perfekt war.

Reinfeld | Erleichterung herrschte am Sonntag, 5. September, bei Fußball-Oberligist SV Preußen Reinfeld, der am dritten Spieltag im Kellerduell gegen den TSV Pansdorf seinen ersten Saisonsieg feierte. Kristof Rönnau hatte die Stormarner in der 29. Minute in Führung gebracht, ehe der eingewechselte Nikita Bojarinow in der Nachspielzeit (90.+3.) der erlösende Tref...

