Fußball-Oberliga Süd : SV Preußen Reinfeld steht gegen Schlusslicht Eutin unter Druck

Nur ein Sieg aus vier Spielen: Der SV Preußen Reinfeld steht früh in der Saison unter Druck. Nach der 0:1-Niederlage zuletzt beim FC Dornbreite muss am Sonntag im Heimspiel gegen Schlusslicht Eutin 08 ein Sieg her.

Reinfeld | Die 0:1-Pleite zuletzt beim FC Dornbreite hat Spuren hinterlassen bei den Oberliga-Fußballern des SV Preußen Reinfeld. Mit dem zweiten Saisonsieg wollten sich die Stormarner im Tabellenmittelfeld einnisten, stehen nun aber nach nur drei Punkten aus vier Partien unter Zugzwang. Weiterlesen: Preußen Reinfeld unterliegt dem FC Dornbreite knapp mit 0:1...

