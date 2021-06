Unfall in Siek : Porsche und Mazda stoßen im Kreis Stormarn zusammen – vier Menschen werden verletzt

Während der Rettungsarbeiten war die Straße zwischen Siek und Großensee in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Siek | Bei einem Frontalzusammenstoß wurden am Donnerstagabend in Siek vier Menschen verletzt, darunter ein Kind. Kurz nach dem Kreisel an der Alten Landstraße waren in einer leichten Kurve ein Porsche und ein Mazda zusammengeprallt. Kind und Hund ebenfalls im Fahrzeug Die Fahrerin des Mazda wurde in ihren Fahrzeug eingeklemmt. Bis zum Eintreffen der R...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.