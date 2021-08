Einsatz in Bad Oldesloe : Polizist und Helfer retten 64 Jahre alten Mann aus der Beste

Es waren dramatische Szenen: Der Oldesloer war offenbar gestolpert und hatte sich beim Sturz verletzt. Aus eigener Kraft hätte er sich nicht mehr ans Ufer retten können.

Bad Oldesloe | Es war vom Schlimmsten auszugehen, als am Montagabend, 30. August, bei der Polizei in Bad Oldesloe kurz vor 18.30 Uhr der Anruf einging, dass eine leblose Person in der Beste treiben würde. Schnell brachen neben den Polizeibeamten auch die Freiwillige Feuerwehr Bad Oldesloe und ein Rettungswagen in Richtung der Besttorstraße aus. Dort, in Höhe der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.