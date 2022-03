Polizeikontrolle in Ammersbek : 23 Fahrzeuge waren in Tempo-30-Zone zu schnell unterwegs

Etliche Verkehrssünder sind der Polizei bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Ammersbek ins Netz gegangen. Einer war in der Tempo-30-Zone sogar 24 km/h zu schnell.

Ammersbek | 23 Fahrzeugführer haben sich am Mittwoch, 9. März, bei einer Geschwindigkeitskontrolle in einer Ammersbeker Tempo-30-Zone nicht an das Limit gehalten und zu viel Gas gegeben. Beamte der Polizeistationen Bargteheide und Ammersbek hatten im Bramkampredder von 7.10 bis 8.35 Uhr zirka 75 Fahrzeuge auf ihre gefahrene Geschwindigkeit überprüft. Davon waren ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.