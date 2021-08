Polizeikontrolle in Lauenburg : 17-jähriger Rollerfahrer flüchtet über die Reeperbahn

Ein Jugendlicher flüchtet auf einem frisierten Mofaroller vor der Polizei, kann aber nach kurzer Verfolgung in Lauenburg gestoppt werden.

Lauenburg | Beamte der Polizeistation Lauenburg haben am Samstagabend, 14. August, einen frisierten Mofaroller aus dem Verkehr gezogen. Zuvor wollte sich der junge Fahrer noch durch Flucht der Kontrolle entziehen, was misslang. Der 17-Jährige Rollerfahrer aus dem Lauenburger Umland plus Sozius war Beamten gegen 21.15 Uhr in der Berliner Straße von Lauenburg aufge...

