Kontrolle in Büchen : Polizei zieht betrunkenen Mofa-Fahrer aus dem Verkehr

Polizeikontrolle wegen eines kaputten Rücklichts. 20-Jähriger war nicht nur alkoholisiert. Er hatte auch keine Fahrerlaubnis und keine Prüfbescheinigung.

Büchen | Ein Mofa-Fahrer, der am Dienstag, 17. August, alkoholisiert und ohne Prüfbescheinigung/Fahrerlaubnis unterwegs war, ging den Beamten der Polizeistation Lauenburg ins Netz. Die hatten den 20-Jährigen aus dem Büchener Umland gegen 23.30 Uhr im Nüssauer Weg in Büchen angehalten und kontrolliert: Zuvor war den Polizisten das kaputte Rücklicht an der Mofa ...

