Polizeikontrolle in Elmenhorst : 37-Jähriger kam gleich zwei Mal am Tag mit dem Gesetz in Konflikt

Dumm gelaufen: Gleich zwei Mal fiel ein 37-jähriger Fahrzeugführer am Donnerstag der Polizei in Elmenhorst negativ auf.

Elmenhorst | Beamte des Polizei-Autobahnreviers Ratzeburg überprüften am Donnerstagmittag, 24. Februar, 12.35 Uhr, in Elmenhorst (Herzogtum Lauenburg) einen Pkw mit Anhänger. Am Steuer saß ein 37-Jähriger aus Kerken in Nordrhein-Westfalen. Die Polizisten stellten eine massive Überladung des Anhängers fest. Folge: Der Anhänger wurde abgekoppelt und verblieb (...

