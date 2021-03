Glinde : Autofahrer ohne Führerschein aber dafür betrunken unterwegs

In der Breslauer Straße in Glinde konnten Polizeibeamte eine Trunkenheitsfahrt stoppen. Der 58-jährige Fahrer war ohne Führerschein daber dafür betrunken unterwegs.

Glinde | Ohne Führerschein, aber dafür mit deutlich zu viel Alkohol intus hat sich ein Autofarher in Glinde hinter das Steuer gesetzt. Das fiel Polizeibeamten in der Breslauer Straße am Sonnabend, 13. März, gegen 12.30 Uhr auf. Sie kontrollierten den 58-Jährigen Mercedesfahrer. Dabei stellten sie Atemalkoholgeruch fest. Atemalkoholtest ergibt 1,68 Promil...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.