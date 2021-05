Vatertag in Stormarn : Polizei-Kontrolle in Heilshoop – Jugendliche flüchteten durchs Gebüsch

Landesweit gab es am Vatertag kaum Regelverstöße, kreisweit nur einen – in der Stormarner Gemeinde Heilshoop.

Heilshoop | Die Polizei in Schleswig-Holstein zog an Himmelfahrt eine positive Einsatz-Bilanz: Landesweit gab es am Vatertag kaum Verstöße gegen die Corona-Regeln. Landesweit war die Polizei mit 450 zusätzlichen Beamten im Einsatz. Diese fuhren Streife und kontrollierten besonders an bekannten Vatertags-Hotspots in Stormarn wie zum Beispiel am Lütjensee, Großense...

