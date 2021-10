Mit 1,56 Promille am Steuer : Polizei zieht in Geesthacht betrunkenen Fahrer aus dem Verkehr

Die Beamten konnten ihn nach Zeugenhinweisen stoppen.

Geesthacht | Weil er in starken Schlangenlinien durch Geesthacht fuhr, meldeten Zeugen am Samstag, 2. Oktober, einen Mercedes-Fahrer bei der Polizei, den sie beobachtet hatten. Die Beamten konnten diesen laut Polizeibericht schließlich in der Elbuferstraße stoppen und kontrollieren. Schnell stellten sie fest, dass der 50-Jährige am Steuer getrunken haben musste...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.